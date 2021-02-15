التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وأشار التحالف فى بيان له إلى "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب". وتابع: "سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني".

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