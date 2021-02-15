سانا: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق

ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري: "إنه في تمام الساعة 1،18 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها."
ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي تفاصيل أخرى عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المناطق التي تم استهدافها داخل سوريا في الشهرين الأخيرين.
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