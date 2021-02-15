لوكاكو يقود إنتر للفوز على لاتسيو وتصدر الكالتشيو

وافتتح لوكاكو التسجيل من ركلة جزاء بعد 22 دقيقة وعزز المهاجم البلجيكي تفوق إنتر بالهدف 300 في مسيرته في نهاية الشوط الأول.

وكثف لاتسيو ضغطه بعد الاستراحة وقلص الفارق بهدف غريب عندما أبدلت الكرة اتجاهها وسكنت الشباك عقب اصطدامها بالبديل جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 61.

لكن لوكاكو كانت له الكلمة الأخيرة بعد ثلاث دقائق أخرى حيث استغل سرعته لينطلق في هجمة مرتدة قبل أن يمرر الكرة إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليضعها في الشباك.

وتقدم إنتر إلى الصدارة برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه ميلان قبل مواجهتهما الأحد المقبل باستاد سان سيرو.

وأبلغ ميلان شكرينيار مدافع إنتر شبكة سكاي سبورت إيطاليا "نعمل الآن للبقاء على القمة. كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف لكنها إشارة جيدة. نحن سعداء وسنستمتع بالانتصار. اعتبارا من الغد سنبدأ الاستعداد لقمة الأحد".

واستحوذ الفريق الزائر على الكرة لفترات أطول لكن إنتر صنع خطورة حقيقية في الهجمات المرتدة، ومرر لوكاكو إلى مارتينيز ليضعه في موقف انفراد بالحارس لكنه تعرض لإعاقة من فيسلي هودت مدافع لاتسيو داخل منطقة الجزاء.

وكان أمام سمير هاندانوفيتش حارس إنتر الكثير من العمل في بقية الشوط الأول، وتدخل بطريقة رائعة ليحرم تشيرو إيموبيلي من التسجيل.

وأشار مساعد الحكم إلى تسلل لوكاكو في البداية عندما سجل هدفه الثاني والهدف 16 له في الدوري هذا الموسم من هجمة مرتدة أخرى، لكن الهدف احتسب بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وجاء الهدف الذي منح لاتسيو بعض الأمل بمساعدة الحظ إذ اصطدمت تسديدة سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من ركلة حرة بزميله إسكالانتي وأبدلت اتجاهها تماما لتدخل مرمى هاندانوفيتش.

لكن لوكاكو كان أسرع كثيرا من ماركو بارولو مدافع لاتسيو بعد دقائق قليلة لاحقة، وركض متجاوزا لاعب لاتسيو البديل قبل أن يمرر إلى مارتينيز الذي سجل بسهولة في المرمى الخالي.

وبقي لاتسيو في المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أول هزيمة في ثماني مباريات في الدوري.