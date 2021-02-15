سناتور جمهوري يكشف رد فعل ترامب على تبرئته بمجلس الشيوخ

دافع السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أقوى الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، عن تصويته لصالح تبرئة ترامب في المحاكمة التي نظرها مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال جراهام في تصريحات تلفزيونية إن ترامب ممتن للغاية إلى المحامين، بسبب موقفهم الداعم له أثناء المحاكمة، مضيفا أن: "ترامب مستعد للمضي قدما، وإعادة بناء الحزب الجمهوري، ومتطلع إلى انتخابات 2022 الخاصة بالكونجرس".
واعترف جراهام بغضب ترامب الشديد من بعض الشخصيات السياسية، وسط توقعات بأن يكون من بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل، للتصويت بمحاكمته.
وقال في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "اعتقد أن خطاب مكونيل حصل على ثقل من صدره، لكن للأسف وضع عبئا على الحزب الجمهوري".
وأكد جراهام أن ترامب يتحمل مسئولية الاتهامات التي تم توجيها إلى الانتخابات بعدم صحتها، وغيرها من الاتهامات، واصفا أنها جاء من تسرع سياسي فقط.
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