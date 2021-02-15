برشقات الصواريخ.. الدفاع السورية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دمشق

كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مدينة دمشق السورية.

وقالت الدفاع السورية إنه في تمام الساعة : 1:18 من فجر اليوم الإثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات الصواريخ من اتجاه الجولان المحتل.

وأضافت أن هذه البرشقات استهدفت بعض الاماكن في مدينة دمشق السورية.

وتابعت أن الدفاعات الجوية السورية استطاعت التصدي لهذا العدوان، حيث اسقطت معظم هذه الصواريخ.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد ذكرت أن مدينة دمشق تتعرض لعدوان إسرائيلي، وذلك من اتجاه الجولان المحتل.