الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا إلى المواطنين

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم الإثنين، من توقعاتها من وجود سحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة السعودية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة إن عدة مناطق ستتأثر بسحب رعدية وهطول أمطار رعدية.

وأضاف المركة أن مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة القصيم، تتأثر بسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية.

وكشف عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من الحدود الشمالية، حيث قام بالإشارة إلى نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

وفيما يخص البحر الأحمر، حذر المركة من تعرضه بالإعلان أن الرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.