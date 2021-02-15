وجه الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، رسالة رومانسية إلى زوجته جيل بايدن، وذلك بمناسبة عيد الحب.
وكتب بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حب حياتي وحياة حبي. عيد حب سعيد ، جيلي".
وأمضى الرئيس الامريكي جو بايدن ليلته مساء السبت الماضي، يلعب "ماريو كارت" مع أحفاده بعد أن تمت تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التحريض على التمرد في محاكمة عزله.
وبدا أن الرئيس الامريكي، البالغ من العمر 78 عامًا، بدأ ينفد من الزخم بعد النتيجة المخيبة للآمال ، حيث اجتمع مع أسرته في رحلة نهاية الأسبوع إلى كامب ديفيد، وهي أول رحلة له إلى المخبأ الرئاسي منذ أن أدى اليمين.
وقضى بايدن ليلة غير رسمية مرتديا الجينز الأزرق وقبعة بيسبول خلال مباراة ليلة السبت مع حفيدته وبدا أن السيدة الأولى جيل بايدن كانت تشاهدهم يلعبون أيضًا، حيث شوهدت امرأة شقراء في الفيديو وهي تحوم فوق المباراة مرتدية سترة خضراء وبنطلون ضيق أسود
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد الحب.. رسالة رومانسية من بايدن إلى زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.