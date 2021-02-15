قرض شخصي البنك الأول بدون كفيل يصل حتى مليون ونصف ريال موافقة فورية وتسهيلات السداد

قرض شخصي البنك الأول بدون كفيل مزايا لا حصر لها لصالح العميل، حيث يبحث معظم المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن نوع قرض يوفر العديد من المميزات والتسهيلات سواء في السداد أو الإمكانيات المتاحة لتيسير مصالحهم دون معناه، وهذا ما فعله البنك الأول لما يقدمه من حلول تمويلية ميسرة، فيما أنضم البنك مع بنك ساب وأصبحا الإثنين بنكاً واحداً بنفس الخدمات فيمكن تقديم الطلبات من خلال حقق أحلامك من خلال قرض بنك ساب يشمل الكثير من المزايا التي تساعد العميل فعلياً في الحصول على المال مع توفير الراحة في السداد والمساندة من أجل منع التعثر قدر الإمكان، كما يتيح إمكانية الحصول على التمويل للسعوديين والوافدين.

القرض متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

إمكانية الحصول على تمويل ثاني بشكل منفصل.

متاح شراء المديونية.

قرض بدون كفيل يبدأ من 60 ألف وحتى 2 مليون ريال للسعوديين والمقيمين.

متاح الإعفاء من مديونية سداد القرض (تأمين تكافلي مجاني).

يمكن الحصول على قرض إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

قرض سريع جدا والصرف خلال ثلاثة ساعات في حالة اكتملت المستندات المطلوبة استيفاء المعايير والشروط المحددة.

تقسيط مرن على 5 سنوات بحيث تناسب الراتب الشهري لديك.

المزايا التي تحصل عليها عند حصولك على قرض شخصي البنك الأول بدون كفيلشروط الحصول على قرض شخصي البنك الأول بدون كفيل

بالنسبة للمواطن /

ألا يقل الراتب عن 5000 ريال للقطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين، ولا يقل عن 8000 للخاص.

الحد الأدنى لفترة العمل ثلاثة شهور للقطاع الخاص، أما الحكومي والعسكري فور التعيين.

العمر يكون ما بين 18 وحتى 60 للأشغال الحكومية، والخاص من 21 وحتى 60 سنة، والمتقاعدين من 35 وحتى 70 سنة.

أما بالنسبة للمقيم الضوابط على النحو التالي:-

ألا يقل الدخل عن 6000 في جميع الأشغال والقطاعات.

الحد الأدنى للتعيين 3 أشهر.

العمر يتراوح ما بين الـ21 سنة وحتى 60 عام للقطاع الحكومي، ومن 25 حتى 60 للخاص.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون كفيل البنك الأول

تعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون ضامن أولاً الموجود عبر الموقع الإلكتروني للبنك ساب أو البنك الأول، ثم احضار صورة الهوية الوطنية أو الإقامة وصورة من جواز السفر (سارية المفعول)، بالإضافة إلى شهادة تعريف بالراتب موضح بها الراتب كامل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين، بجانب نموذج تحويل راتب.

جدير بالذكر في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل عبر رقم البنك الأول على 124 5557 800.