القبض على أعضاء بداعش.. عملية أمنية أفغانية في جلال اباد

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في منطقة جلاد آباد الأفغانية.
وقالت السلطات الأغفغانية إنها عثرت على أحزمة ناسفة، وقذائف ومتفجرات في العملية الأمنية بجلال آباد.
وأضافت أنها أحبطت عملية لداعش لاستهداف مؤسسات حكومية في جلال أباد.
يأتي ذلك ضمن محاولات السلطات الأفغانية السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد، عبر مكافحة أنشطة تنظيم داعش الإرهابي.
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