تطورات جديدة لكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها رصدت إصابة وحيدة بالفيروس محلية، لتكون أول إصابة محلية منذ أسبوع، بالإضافة إلى 8 إصابات قادمة من الخارج.

وانتقدت بكين البيت الأبيض بسبب مزاعمها بأن السلطات الصينية حجبت بعض المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا من خبراء منظمة الصحة العالمية.

وجادل بيان صادر عن السفارة الصينية في واشنطن بأن الولايات المتحدة قد "أضرت بالفعل بالتعاون الدولي بشأن كوفيد 19'' وهي الآن "تشير بأصابع الاتهام إلى الدول الأخرى التي كانت تدعم بإخلاص منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية نفسها''.

كما أشاد دبلوماسيون صينيون بخطوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعكس قرار إدارة ترامب السابق بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت نفسه، أعربوا عن أملهم في أن تلتزم الولايات المتحدة بأعلى المعايير، وتتخذ موقفًا جادًا وجادًا وشفافًا ومسؤولًا، وتتحمل مسؤوليتها المشروعة ، وتدعم عمل منظمة الصحة العالمية بإجراءات حقيقية ، وتقدم الإسهامات اللازمة على المستوى الدولي. التعاون بشأن كورونا.