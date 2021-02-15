قرار عاجل من الطيران المدني الكويتي

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تعميمًا إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بشأن عدم السماح بصعود الطائرة للركاب القادمين إلى الكويت، إلا بعد التسجيل بمنصة "كويت مسافر".
كما قررت الإدارة تحميل شركات الطيران كلفة فحص PCR لجميع القادمين إلى الكويت اعتبارا من 21 الجاري، وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية.
ودعا التعميم الخاص بتطبيق قرار مجلس الوزراء، إلى ضرورة وجود حجر مؤسسي لجميع الركاب القادمين لمدة 7 أيام، في أحد الفنادق المخصصة للحجر والمدرجة في منصة كويت مسافر، محذرة أن من يخالف ستطبق عليه الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر مطلع أن مقدمي الخدمات الأرضية، انتهوا من وضع كافة الخدمات اللوجستية، وتخصيص مواقع الفحص للمختبرات الأهلية، في المطار لاستقبال كافة القادمين.
وأكد المصدر أن هناك جهودًا تتواصل بشكل يومي، لتفعيل قرار مجلس الوزراء الكويتي لكي يدخل حيز التنفيذ.
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