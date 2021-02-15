وزارة التعليم السعودية تُحدد شروط وضوابط نقل القيادات المدرسية “القائد والوكيل”

أعلنت وزارة التعليم السعودية شروط ومعايير وضوابط نقل القيادات المدرسية “قائد المدرسة ووكيل المدرسة”، حيث طالبت الوزارة فى منشور رسمي لها قائدة المدارس ووكلائها الراغبين فى النقل أو من أمضى منهم مدته النظامية سرعة التسجيل فى البرنامج الإلكتروني خلال الفترة من يوم الأحد 2 رجب 1442 وحتى يوم الأحد الموافق 16 رجب 1442 هجرية. كما حددت وزارة التعليم السعودية شروط وضوابط ومعايير تنفيذ حركة نقل القيادات المدرسية “قائد ووكيل” وذلك بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الحالي 1442 هجرية. شروط وضوابط نقل القيادات المدرسية يتم نقل كل من أمضى فى المدرسة الحكومية 6 سنوات فأكثر وذلك بهدف تجديد بيئة العمل، كما يمكن لمن يرغب فى النقل استكمال طلب النقل من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك لكل من أمضى المدة أو من يرغب ولم فى النقل ولم يكمل المدة بحسب الضوابط باستثناء كل مما يلي: من يرغب فى البقاء بمدرسته من الذين حصلوا على جائزة التميز فى وظيفة “قائد مدرسة” أو من تميز فى عمله خلال آخر 3 سنوات. من يرغب فى البقاء فى مدرسته فى المدارس ذات البيئة الخاصة وذلك بحسب ما جاء فى تنظيم لجنة القيادات المدرسية الوزارية. من بقى على مدة خدمته النظامية عامان على الأقل. يتم التمديد لقائد المدرسة لمدة عامين لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط وذلك بعد رفع ملفه لمكتب التعليم لدراسته وتقييمه وعرضه على لجنة القيادات المدرسية بالإدارة العامة.

لا يحق لقائد المدرسة أو وكيل المدرسة الدخول فى حركة نقل القيادات المدرسية إلا بعد مرور عامين دراسيين على مباشرته العمل فى المدرسة.

تكون الأفضلية للمتقدم حسب المرحلة المكلف بها، كما تكون الأفضلية فى نقل القيادات المدرسية لمن أكمل 6 سنوات فأكثر.

إذا رغب قائد المدرسة الذى أكمل 6 سنوات فى البقاء فى المدرسة ينقل وكيل المدرسة لمدة عام ويبقى القائد لمدة عام واحد، وإذا لم يرغب قائد المدرسة فى البقاء يتم نقله ويبقى الوكيل لمدة عام واحد ولو أكمل أكثر من وكيل فى المدرسة 6 سنوات ينقل أقدم وكيل فى المدرسة. شروط وضوابط نقل القيادات المدرسية مكون معجزة لتنظيف الأواني المحروقة وإزالة حروق السنين في دقائق الوسوم

أعلنت وزارة التعليم السعودية شروط ومعايير وضوابط نقل القيادات المدرسية “قائد المدرسة ووكيل المدرسة”، حيث طالبت الوزارة فى منشور رسمي لها قائدة المدارس ووكلائها الراغبين فى النقل أو من أمضى منهم مدته النظامية سرعة التسجيل فى البرنامج الإلكتروني خلال الفترة من يوم الأحد 2 رجب 1442 وحتى يوم الأحد الموافق 16 رجب 1442 هجرية. كما حددت وزارة التعليم السعودية شروط وضوابط ومعايير تنفيذ حركة نقل القيادات المدرسية “قائد ووكيل” وذلك بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الحالي 1442 هجرية. شروط وضوابط نقل القيادات المدرسية يتم نقل كل من أمضى فى المدرسة الحكومية 6 سنوات فأكثر وذلك بهدف تجديد بيئة العمل، كما يمكن لمن يرغب فى النقل استكمال طلب النقل من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك لكل من أمضى المدة أو من يرغب ولم فى النقل ولم يكمل المدة بحسب الضوابط باستثناء كل مما يلي: من يرغب فى البقاء بمدرسته من الذين حصلوا على جائزة التميز فى وظيفة “قائد مدرسة” أو من تميز فى عمله خلال آخر 3 سنوات. من يرغب فى البقاء فى مدرسته فى المدارس ذات البيئة الخاصة وذلك بحسب ما جاء فى تنظيم لجنة القيادات المدرسية الوزارية. من بقى على مدة خدمته النظامية عامان على الأقل. يتم التمديد لقائد المدرسة لمدة عامين لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط وذلك بعد رفع ملفه لمكتب التعليم لدراسته وتقييمه وعرضه على لجنة القيادات المدرسية بالإدارة العامة.

لا يحق لقائد المدرسة أو وكيل المدرسة الدخول فى حركة نقل القيادات المدرسية إلا بعد مرور عامين دراسيين على مباشرته العمل فى المدرسة.

تكون الأفضلية للمتقدم حسب المرحلة المكلف بها، كما تكون الأفضلية فى نقل القيادات المدرسية لمن أكمل 6 سنوات فأكثر.

إذا رغب قائد المدرسة الذى أكمل 6 سنوات فى البقاء فى المدرسة ينقل وكيل المدرسة لمدة عام ويبقى القائد لمدة عام واحد، وإذا لم يرغب قائد المدرسة فى البقاء يتم نقله ويبقى الوكيل لمدة عام واحد ولو أكمل أكثر من وكيل فى المدرسة 6 سنوات ينقل أقدم وكيل فى المدرسة. شروط وضوابط نقل القيادات المدرسية مكون معجزة لتنظيف الأواني المحروقة وإزالة حروق السنين في دقائق

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