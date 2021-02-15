لسرقة المنازل.. القبض على 3 مواطنين بجدة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على 3 مواطنين بسبب ارتكاب جريمة السرقة لعدة منازل في جدة.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي إن المُتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا عدة سرقات من المنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتابع أن قيمة المسروقات بلغت ما يقارب (50000) خمسون ألف ريال؛ جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لـ النيابة العامة.
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