أسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، اليوم الاثنين، بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وساعدت الآمال في المزيد من التحفيز الأمريكي وتخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في دعم الارتفاع، بعد أن ارتفعت الأسعار بنحو 5٪ الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وارتفع خام برنت 66 سنتا أو 1.1% إلى 63.09 دولار للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 63.44 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 يناير 2020.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا أو 1.5٪ إلى 60.33 دولارًا للبرميل. لامس أعلى مستوى منذ 8 يناير من العام الماضي عند 60.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة أيضًا مع شح الإمدادات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين في مجموعة أوبك+.