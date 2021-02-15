وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 2.4 مليون حالة

وصل وفيات العالم جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى الآن، أكثر من 2.4 مليون حالة وفاة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الأعراض التي سيتركها وباء كورونا على العالم كله، بسبب حجم الجائحة والفترة الزمنية التي ظهر فيها.
وقالت جانيت دياز، قائدة فريق قسم الاستعداد للرعاية الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص الذين يعانون من بعض الأعراض ما بعد الإصابة، والمعروف باسم "كوفيد طويل الأمد"، ولم يتمكنوا من العودة إلى العمل.
وأضافت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لحالة ما بعد الإصابة بكورونا هي الإرهاق وضيق التنفس والضعف الإدراكي.
وتابعت أن المضاعفات الأخرى السعال ومضاعفات تطال الصحة العقلية والعصبية.
ويتفق العلماء في الوقت الراهن على أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عبر الهواء وليس من خلال الأسطح الملوثة، وأن العالم لم يحقق بعد درجة المناعة التي تجعلنا نتخلى عن تدابير الوقاية من الإصابة وعلى رأسها ارتداء الكمامة.
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