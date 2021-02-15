البرازيل تسجل 713 وفاة و24.759 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا فى عدد الإصابات والوفيات مقارنة مع 44.299 حالة إصابة خلال اليوم السابق، و1.043 وفاة.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشى الجائحة فى الوقت الذى ارتفع فيه العدد الرسمى للوفيات إلى 239.245 حالة.