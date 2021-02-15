أنباء سارة من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

أعلنت شركة فايزر، قدرتها على انتاج ملياري جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنهاية العام الجاري 2021.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مكديرموت في تصريحات إلى وكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بالتأكيد، نستطيع الآن توصيل ملياري جرعة من لقاح كورونا إلى دول العالم بنهاية العام الجاري 2021".

وأضاف: نحن واثقون من هذا الالتزام، لكننا بالطبع نبحث باستمرار عن طرق لصنع وتوزيع المزيد من الجرعات بشكل أسرع".

وتابع مايك، الذي يعمل في الشركة منذ 30 عاما،: "تعمل الشركة على زيادة كفاءة تطوير اللقاح، من خلال طرق تشمل إضافة المزيد من خطوط التصنيع، واستخدام الشركات المصنعة المتعاقد عليها ومضاعفة أحجام الدُفعات".

وأشار إلى أنه: "هناك حاجة ماسة لتلقيح المزيد من الناس بسرعة، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا على إنتاج المزيد من اللقاحات في أسرع وقت ممكن".

وكان لقاح فايزر هو أول لقاح يحصل على موافقة الاستخدلم الطارئ من الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي.