إعلان قائمة القبول الموحد 2021 الدورة التكميلية عبر وحدة التنسيق (المرشحين – فئة إساءة الاختيار)

قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية 2021 من توجيهي الأردن قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عنها، حيث يتم الإعلان عن قائمة المرشحين وقائمة إساءة الاختيار للطلبة المتقدمين في التسجيل في بوابة القبول الموحد للجامعات، والتي انطلقت في 4 فبرابر وانتهت في 11 فبراير 2021، وقد تم الإعلان عن النتائج في 14 فبراير عبر بوزارة التنسيق والقبول الموحد بالأردن بالرقم المدني للطالب.

وزارة التعليم العالي الأردنية

قائمة القبول الموحد 2021

قامت بوابة القبول الموحد بالإعلان الأحد 14 فبراير عن نتائج جميع المتقدمين من الدورة التكميلية والحاصلين على الحد الأدنى، 65%، لدخول الجامعات بالمملكة، وتم شرح تفصيل القبولات كالتالي:

تم التحاق 11 ألف طالب وطالبة في الدورة التكميلية.

تم قبول 10028 طالب وطالبة منهم.

تم إضافة 106 طالب وطالبة من حملة الشهادات الأجنبية 2020.

تجميد قبول 90 تخصص بالجامعات وذلك لتجاوز الطاقة الاستيعابية فيها.

تم تخفيض عدد المقبولين بالتنسيق للقبول في 306 تخصص يعتبر راكد ومشبّع، وكانت نسبة التخفيض ما بين 30 إلى 35% من المتقدمين.

فئة إساءة الاختيار لعدد 972 طالب وطالبة.

فئة إساءة الاختيار

تم إضافة عدد 972 طالب وطالبة لقائمة فئة إساءة الاختيار وهم الذين تقدموا إلى كليات لا تتناسب مع الدرجات أو التخصص ولم يتم قبولهم تماما في وحدة التنسيق والقبول الموحد، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي فيما يخصهم ما يلي:

يتم إعلام فئة إساءة الاختيار يوم الاثنين 15 فبراير 2021 للتقديم حسب معدلاتهم التنافسية إلى الدورة التكميلية تضاف إلى الأماكن الشاغرة بالجامعات.

يتم الإعلان 15 فبراير في فترة العصر عن القبول الموحد للطلاب حاملي الشهادات الأجنبية.

سيتم فتح باب التنقلات من تخصص إلى تخصص آخر ومن جامعة لأخرى ابتداء من عصر يوم الاثنين 15 فبراير وحتى 17 فبراير 2021.

قامت وزارة التعليم العالي بإطلاق منصة للاستفسارات من الطلاب حول أعمال القبول والتنقلات بالجامعات الأردنية، علما بأن تلك المنصة الإلكترونية لن تعمل قبل يوم الاثنين 15 فبراير كما أنها تكون متاحة فقط ابتداء من عصر الاثنين للرد على استفسارات الطلاب حول إمكانية التنقلات بين الجامعات والتخصصات التعليمية.