فرنسا .. تسجيل 167 وفاة جديدة بفيروس كورونا و16.546 إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات فى البلاد جراء الفيروس وصل إلى 81.814، فيما إجمالى عدد الإصابات 3.465.163.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس فى البلاد بلغ 2.254.688، فيما عدد المتلقين للجرعة الثانية 647.173.
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