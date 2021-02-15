الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و90 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 11 ألفا و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و916 ألفا و589 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 90 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و732 شخصا.
وأفادت بأن 9 آلاف و489 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و621 ألفا و220 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 139 ألفا و637 حالة.
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