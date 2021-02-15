أفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية اليوم /الاثنين/ بأن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب التحركات الشمالية العسكرية قبل عيد مولد القائد الراحل كيم جونج-أيل.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الهيئة الكولونيل كيم جون-راك في إفادة دورية قوله "نراقب عن كثب التحركات ذات الصلة، ولا توجد علامات غير طبيعية حتى الآن لتوضيحها".
وأضاف أن كوريا الشمالية تجري التدريبات العسكرية الشتوية المنتظمة منذ ديسمبر الماضي، ويُتوقع أن تستمر حتى مارس، ولم تُرصد أي تحركات غير عادية.
ويعد يوم غد /الثلاثاء/ عيد مولد القائد الراحل، ووالد القائد الحالي كيم جونج-أون. ويُسمى اليوم "يوم النجم اللامع"، وهو واحد من أكبر الأعياد الوطنية في الشمال، وتعقد بيونج يانج فعاليات تذكارية بهذه المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: نراقب الشمال عن كثب قبيل عيد مولد الزعيم الراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.