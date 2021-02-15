تدريب قتالي مفاجئ لسلاح الجو الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

وأفاد الجيش بأن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال البلاد.

وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية لسلاح الجو، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات"، حسبما نقلت "رويترز".

الجدير بالذكر أن الإعلان عن هذا التدريب، جاء بعد ساعات قليلة على إعلان سوري عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجمات إسرائيلية، هي الأحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت أهدافا إيرانية داخل سوريا.

وقال الجيش السوري، صباح اليوم الاثنين، أن دفاعاته الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق. غير أن الإعلام السوري الرسمي لم يقدم تفاصيل أخرى عن الأهداف التي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفاد بيان للجيش السوري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف على مشارف دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال الجيش في البيان إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية في سماء دمشق.

وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية تسعى لتأسيس وجود عسكري دائم هناك، واستهدفت شحنات أسلحة متقدمة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.