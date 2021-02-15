استقالة وزيرة خارجية بيرو بسبب لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات بيرو، استقالة وزيرة الخارجية إليزابيث أستيت، وسط ضجة بشأن تلقيح مسؤولين حكوميين سرا ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أن تتلقى البلاد جرعات للعاملين فى مجال الصحة.





قال الرئيس فرانسيسكو ساجاستى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، إنه "يجب أن يشعر البيروفيون بالغضب تجاه هذا الوضع الذى يعرض الجهد الهائل للعديد من البيروفيين الذين يعملون فى الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى الخطر". بدوره، قال وزير الصحة الجديد أوسكار أوجارتى الليلة الماضية إن ساجاستى أمر بإقالة جميع المسئولين الذين تلقوا اللقاح الصينى سرا، وأن التحقيقات جارية لتحديد هؤلاء المسؤولين الذين تم تطعيمهم سرا فى شهر سبتمبر الماضي.

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