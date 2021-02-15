القوات الأفغانية تحبط استهداف داعش مؤسسات حكومية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، إحباط عملية لداعش لاستهداف مؤسسات حكومية فى جلال أباد شرقى البلاد خلال عملية أمنية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، إحباط عملية لداعش لاستهداف مؤسسات حكومية فى جلال أباد شرقى البلاد خلال عملية أمنية. وبحسب السلطات، تم العثور على أحزمة ناسفة، وقذائف ومتفجرات فى العملية الأمنية بمنطقة جلال آباد، معلنة مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

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