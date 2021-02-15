ألمانيا.. 4.426 إصابة جديدة بـ كورونا و116 وفاة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 4.426 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للمصابين منذ بداية الجائحة فى البلاد إلى مليونين و338.987 إصابة.





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