الرئيس اللبناني يرفض تلقي لقاح كورونا.. لهذا السبب

نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن مصادر قريبة من بعبدا، قولها إن الرئيس ميشال عون، رفض الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت الصحيفة اللبنانية، أن عون رفض ذلك إلا من ضمن برنامج الأولويات التي حددتها اللجنة الخاصة، حيث سيحصل على اللقاح في الأيام المقبلة.

وانطلقت أمس حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في لبنان، وذلك بدءًا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن رئيس العناية المركزة في مستشفى "رفيق الحريري الحكومي" الدكتور محمود حسون كان أول من تلقّى اللقاح، ثم تلاه الفنان الكبير صلاح تيزاني "أبو سليم".

ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، تلقي التطعيم، قائلًا إنه "تماشيًا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح أنا لن آخذ اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدّم له الحماية".

وكان لبنان تسلم السبت، 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى والتي جاءت من بلجيكا.

ووصلت اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادا لبدء بعملية التطعيم، الأحد.