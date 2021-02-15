53 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا

تلقى ما يقرب من 53 مليون أمريكي جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد Covid-19 في الولايات المتحدة ، وفقًا للبيانات المنشورة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أفاد مركز السيطرة على الأمراض أنه تم إعطاء 52،884،356 جرعة إجمالية - حوالي 72 ٪ من 70،057،800 مليون جرعة تم توزيعها.

تم الإبلاغ عن حوالي مليوني جرعة إضافية، بمتوسط يبلغ 1.6 مليون جرعة في اليوم.

تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يزيد قليلًا على 38 مليون شخص تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ، وتم تطعيم حوالي 14 مليون شخص بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب ولاية نيويورك الحاكم أندرو كومو أن الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من المؤسسات المرخصة من هيئة المشروبات الكحولية بالولاية ستغلق الساعة 11 مساءً بالتوقيت الشرقي، مستشهدًا بتراجع معدلات الاستشفاء وزيادة حالات الالتهاب المرتبطة بفيروس كورونا.

"ويمدد هذا الأمر التنفيذي وقت الإغلاق هذا للصالات الرياضية أو مراكز اللياقة البدنية والكازينوهات وقاعات البلياردو.

وشهدت ولاية كاليفورنيا ما مجموعه 9636 حالة دخول إلى المستشفى يوم أمس الأحد ، مع تأكيد 8996 حالة إصابة و 640 مريضًا مشتبهًا في إصابتهم بفيروس كوفيد -19 ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا.

وهذا يعد أقل عدد لحالات Covid-19 المؤكدة والمشتبه بها التي أبلغت عنها الولاية منذ 1 ديسمبر ، بإجمالي 9365.

وفقًا للبيان ، يوجد حاليًا 2632 مريضًا مؤكدًا و 101 مريض مشتبهًا في Covid-19 في وحدة العناية المركزة.