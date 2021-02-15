محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الإرهابي المصري، ياسر سري، والمتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي، في طريقه للحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن الإرهابي ياسر سري، الذي طلب اللجوء إلى بريطانيا عام 1994 لكن السلطات رفضت طلبه آنذاك، عكف طيلة السنوات الماضية على رفع أكثر من 8 دعاوى قضائية للحصول على حق الإقامة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية البريطانية قولها :إن السلطات البريطانية تعتزم التحرك لمنع حق الإقامة التي فاز بها الإرهابي ياسر سري.

وحكم على ياسر سري غيابيًا في عامي 1993 أو 1994 في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي، وفي أعقاب مذبحة الأقصر عام 1997 أصدرت مصر قائمة بأربعة عشر إسلاميًا مطلوبًا، بما في ذلك، ياسر سري.