صندوق النقد يشيد بخطوات البحرين للحد من تداعيات كورونا

أشاد صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي قامت بها البحرين وأسهمت في الحد من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أنها وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هدفًا رئيسيًا خلال كل المراحل.

ووفقًا لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، توقع صندوق النقد في بيان صادر عنه، أن يحقق اقتصاد البحرين نموا يبلغ 3.3% هذا العام، لافتًا إلى أن هذا النمو المتوقع ينسجم مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

وأكد بيان الصندوق أن التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية القائمة على دراسة المستجدات بصورة دورية ساعدت في الحد من انتشار الفيروس وتوفير التطعيمات للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، إلى جانب دعم الأفراد والشركات وإسناد القطاعات الأكثر تأثرا جراء الجائحة عبر ضخ السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأوضح البيان أن جهود حكومة البحرين مستمرة لتحقيق خططها التنموية في مواجهة التحديات المرتبطة بالجائحة العالمية من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، كما تواصل الالتزام بتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي وتنفيذ مبادراته من خلال مرونة الخطط والسياسات التي تتبعها والتي تسهم في الحفاظ على سقف الدين العام بما يعزز النمو الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أهمية مواصلة مساعي زيادة خلق الفرص النوعية في القطاع الخاص وتعزيز مرونة سياسة العمل عن بُعد، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس في العملية التنموية وإعادة رسم دور القطاع العام كمنظم وشريك بما يسهم في ترسيخ الشراكة الحيوية بين القطاعين تحقيقًا للأهداف المنشودة.