اليابان تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقديم لقاحات آمنة وفعالة للمواطنين فى أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب.
بدوره، قال النائب عن الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم موراى هيديكى، إنه يجب إتاحة أماكن مختلفة للتطعيم بحيث يمكن إعطاء اللقاحات للمواطنين فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أنه لا ينبغى مطالبة كبار السن بالذهاب إلى أماكن التطعيم المخصصة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكونوا قادرين على تلقى الجرعات فى المرافق الطبية أيضا.
وكانت الحكومة قد وافقت رسميا أمس الأحد، على استخدام اللقاح الذى طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر".
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