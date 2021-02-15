بريطانيا: انخفاض فى حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت الخدمات الصحية البريطانية، قد أعلنت أمس الأحد، تطعيم 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقحات المضادة لفيروس كورونا، لتستعد اليوم الإثنين لدخول مرحلة التطعيم الثانية ضمن برناج التطيعمات والتى تستهدف من تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما ومن يعانون من ضعف عام أو أمراض مزمنة.

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