عاجل.. توغل 6 جرافات عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب المصادر، شرعت الجرافات بالتجريف على مسافة نحو 50 مترًا من السياج الأمنى. وحلقت طائرات إسرائيلية مُسيرة فى أجواء منطقة التوغل، فى وقت تتمركز آليات إسرائيلية فى منطقة قريبة من التوغل خارج حدود القطاع. وتتوغل قوات الاحتلال توغلا محدودا فى بعض المناطق شرقى القطاع وشماله، وتجرّف أراضى زراعية محاذية للسياج الأمنى بذريعة أمنية.

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