إيران تستخدم حاويات للأمم المتحدة لتخزين أسلحة

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن "ميليشيات إيرانية قامت بتحويل حاويات تابعة للأمم المتحدة مخزنة فى مطار دمشق الدولى، إلى مستودعات للأسلحة بشكل مؤقت، كما أنها نقلت عدداً من عناصرها لحمايتها، ومنعت موظفى المطار من الوصول إليها".
وبحسب المصادر، فإن القوات الإيرانية تنقل بعض الشحنات التى تصل سوريا عبر مطار دمشق الدولى إليها لعدة أيام، حتى تقوم بنقلها إلى أحد مستودعاتها.
وتقع الحاويات، على بعد 200 متر عن مطار دمشق، وتخضع لرقابة مكثفة من قبل الميليشيات الإيرانية.
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