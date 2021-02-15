السراج يغادر ليبيا إلى مكان مجهول.. رحلة غامضة تثير تساؤلات عن إصابته بالسرطان

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أن نائبه أحمد معيتيق سيتولى مهام وصلاحيات المجلس الرئاسي، بعد مغادرته ليبيا إلى وجهة غير معلومة ولمدة غير محددة.

وقالت قناة "العربية" إن الرحلة "الغامضة" للسراج أثارت الكثير من التساؤلات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كثر الحديث عن إصابته بالسرطان، خاصة وأنه سافر عشرات المرات خارج البلاد دون أن يكلف أحد نوابه باستلام مهامه.

وقال المحلل السياسي ورئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف في تصريح لـ"العربية" إنه "رغم أن هذه التكليفات روتينية، إلا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية لرئيس المجلس لرئاسي فايز السراج الذي يتردد في الأوساط الإعلامية والسياسية أنه مريض بالسرطان، وكذلك نظرا للوضع السياسي الجديد بعد انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي، فمن المرجح جدا أن يكون السراج قد ودع المجلس الرئاسي نهائيا".

من جانبه، انتقد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قرار التكليف وشن هجوما على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وقال إنه غادر ليبيا ليعيش بسلام بين لندن وإسطنبول، "بعد أن حرق الزرع وأهلك الضرع واستجلب المرتزقة والتكفيريين ونهب أموال الليبيين".