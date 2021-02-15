رئيس مايكروسوفت يحذر من أكبر حملة قرصنة في العالم تطال وكالات حكومية

كشف رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية، براد سميث، أن حملة اختراق استخدمت شركة تكنولوجيا أمريكية كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية أمريكية تعتبر "أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق".

واخترقت العملية، التي تم اكتشافها في ديسمبر والتي تقول الحكومة الأمريكية إن من المرجح أن روسيا هي التي تقف وراءها، برامج صممتها شركة البرمجيات "سولار ويندز كورب"، مما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.

واستطاع المتسللون الحصول على رسائل البريد الإلكتروني في وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأمريكية ووكالات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني إن الأمر قد يستغرق أشهرا لتحديد الأنظمة المخترقة وطرد المتسللين.

وقال سميث خلال مقابلة بثت، الأحد، في برنامج "60 دقيقة" على قناة سي.بي.إس "أعتقد من وجهة نظر هندسة البرمجيات أن من العدل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يشهده العالم على الإطلاق".

وأضاف سميث "عندما حللنا كل شيء شاهدناه في مايكروسوفت، سألنا أنفسنا عن عدد المهندسين الذين من المحتمل أنهم شاركوا في شن هذه الهجمات. والإجابة التي توصلنا إليها أن الرقم بالتأكيد يتجاوز الألف".

وقالت أجهزة الاستخبارات الأمريكية الشهر الماضي إن روسيا "من المرجح" أن تكون وراء اختراق سولار ويندز، الذي قالت إنه بدا أنه يهدف إلى جمع معلومات وليس عملا تدميريا، غير أن موسكو نفت أي مسؤولية عن حملة التسلل المذكورة.