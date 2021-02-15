رابط البوابة التعليمية البحرين bahrain.bh لمعرفة نتائج الشهادة الثانوية والإعدادية ألترم الأول 2021

رابط البوابة التعليمية من أهم كلمات البحث من الطلاب في البحرين لطلاب المراحل السنية، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني عشر الثانوي، ونحن نقدم لمتابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” طريقة الاستعلام عن النتيجة، والرابط الرسمي للنتائج التابع لوزارة التربية والتعليم البحرينية، والتي أعلنت عبر موقعها الرسمي على تويتر أنه سيتم إعلان النتائج لجميع المراحل اليوم الإثنين الموافق 2021/02/15 فتابعونا.رابط البوابة التعليمية البحرين
البوابة التعليمية البحرينية هي البوابة الرسمية تدعم عملية التحول الرقمي في التعلم عن بعد، وتقدم الخدمات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا المستجد التي جعلت التعليم عن بعد هو الوسيلة الأمثل، لتفادي انتشار الفيروس بين الطلاب وتقدم المنصة جميع الخدمات الإدارية والتعليمية، وهي حلقة الوصل بين الطلاب وأولياء أمورهم ومنظومة التعليم الإدارية.ألية الإطلاع ومعرفة النتائج لجميع الصفوف
- الدخول على رابط البوابة التعليمية الرسمي.
- كتابة بيانات الطالب الراغب في الإطلاع على نتائجه.
- إذا كان الطالب في المرحلة الثانوية يسجل الرقم الأكاديمي ورقم التسلسل والسنة الدراسية.
- إذا كان الطالب في الشهادة الإعدادية يسجل رقم الجلوس الخاص به.
- إذا كان الطالب في الصف الرابع حتى الصف الثاني الإعدادي يسجل تاريخ ميلاده.
- ثم الضغط على عرض النتيجة سوف يتم عرض تفاصيل النتائج على الفور.
- هي المنوط بها عرض نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
- تقدم الجدول الدراسي للطلاب.
- متابعة عملية الحضور والانصراف والغياب اليومي.
- متابعة الواجبات اليومية للطلاب.
- التواصل بين الجهات الإدارية والطلاب وأولياء أمورهم.
- تقديم المحتوى العلمي إلكترونياً.
- تقديم برمجيات المحاكاة لمادتي العلوم والرياضيات.
صرح السيد / ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، لحماية الطلاب من وباء كورونا لاستقبال 146510 طالب وطالبة، في المراحل التعليمية في المدارس الحكومية البالغ عددها 207 مدرسة في المملكة، وطمأن ألطلاب وأولياء أمورهم أن أولادهم في أمان والوزارة مستعدة لكل الاحتمالات.
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رابط البوابة التعليمية من أهم كلمات البحث من الطلاب في البحرين لطلاب المراحل السنية، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني عشر الثانوي، ونحن نقدم لمتابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” طريقة الاستعلام عن النتيجة، والرابط الرسمي للنتائج التابع لوزارة التربية والتعليم البحرينية، والتي أعلنت عبر موقعها الرسمي على تويتر أنه سيتم إعلان النتائج لجميع المراحل اليوم الإثنين الموافق 2021/02/15 فتابعونا.رابط البوابة التعليمية البحرين
البوابة التعليمية البحرينية هي البوابة الرسمية تدعم عملية التحول الرقمي في التعلم عن بعد، وتقدم الخدمات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا المستجد التي جعلت التعليم عن بعد هو الوسيلة الأمثل، لتفادي انتشار الفيروس بين الطلاب وتقدم المنصة جميع الخدمات الإدارية والتعليمية، وهي حلقة الوصل بين الطلاب وأولياء أمورهم ومنظومة التعليم الإدارية.ألية الإطلاع ومعرفة النتائج لجميع الصفوف
- الدخول على رابط البوابة التعليمية الرسمي.
- كتابة بيانات الطالب الراغب في الإطلاع على نتائجه.
- إذا كان الطالب في المرحلة الثانوية يسجل الرقم الأكاديمي ورقم التسلسل والسنة الدراسية.
- إذا كان الطالب في الشهادة الإعدادية يسجل رقم الجلوس الخاص به.
- إذا كان الطالب في الصف الرابع حتى الصف الثاني الإعدادي يسجل تاريخ ميلاده.
- ثم الضغط على عرض النتيجة سوف يتم عرض تفاصيل النتائج على الفور.
- هي المنوط بها عرض نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
- تقدم الجدول الدراسي للطلاب.
- متابعة عملية الحضور والانصراف والغياب اليومي.
- متابعة الواجبات اليومية للطلاب.
- التواصل بين الجهات الإدارية والطلاب وأولياء أمورهم.
- تقديم المحتوى العلمي إلكترونياً.
- تقديم برمجيات المحاكاة لمادتي العلوم والرياضيات.
صرح السيد / ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، لحماية الطلاب من وباء كورونا لاستقبال 146510 طالب وطالبة، في المراحل التعليمية في المدارس الحكومية البالغ عددها 207 مدرسة في المملكة، وطمأن ألطلاب وأولياء أمورهم أن أولادهم في أمان والوزارة مستعدة لكل الاحتمالات.
- أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021
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