بايدن يوجه رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة عيد الحب

جدة - نرمين السيد - نشر الرئيس الأمريكى جو بايدن، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة رومانسية وهو يحتضن زوجته جيل، ويوجه لها رسالة بمناسبة عيد الحب قائلا "حب حياتى.. وحياة حبى.. عيد حب سعيد.. جيلى".





وقبل يومين، ظهرت زوجة الرئيس الأمريكى بصحبة جو بايدن فى ساحات البيت الأبيض وسط القلوب التى حملت شعارات الحب والدعم قائلة: أردت فقط بعض الفرح، فى ظل انتشار الوباء، فالجميع يشعر بالإحباط، وهذا مجرد متعة صغيرة لتعطى القليل من الأمل". ونشرت زوجة الرئيس الأمريكى جيل بايدن، صور على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وهى تجهز القلوب التى حملت شعارات مثل: "الحب – الوفاء - السلام"، وغيرها من الشعارات.

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