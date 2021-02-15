إيران تهدد بالخروج من الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وأشار زاده إلى قانون إيرانى يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووى، قائلا "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعنى وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويلزم القانون الحكومة بأن تنهى فى 21 فبراير سلطات التفتيش واسعة النطاق التى منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

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