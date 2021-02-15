المرصد السورى: مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران فى غارات إسرائيلية على دمشق

جدة - نرمين السيد - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن الغارات الإسرائيلية على سوريا فجر اليوم، استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق- بيروت السريع، وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران.





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