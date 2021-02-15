اسرائيل تعلن عن إنشاء رابطة للمجتمعات الخليجية اليهودية

أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين، عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليجية الـ6. وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" بأن المنظمة الجديدة وهي الأولى من نوعها، ستضم يهودا من الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت. وفي أول تصريح لها، أعلنت الرابطة "التزامها بنمو وازدهار الحياة اليهودية في دول الخليج".

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