أفادت تقارير اليوم الاثنين بأن القصف الإسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق فجر اليوم أسفر عن مقتل 6 من المليشيات الإيرانية في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات قتلت 6 مسلحين مدعومين من إيران، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت مواقع للفرقة الرابعة بالجيش السوري في الجبال بالقرب من الطريق السريع الذي يربط دمشق بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأضاف أن ضربة أخرى أصابت مواقع للجيش السوري في مدينة الكسوة جنوبي دمشق.
وقال المرصد إن من بين القتلى الستة الذين تدعمهم إيران، 4 كانوا بالقرب من طريق دمشق - بيروت السريع و2 في الكسوة، مشيرا إلى تعرض مستودعات أسلحة للقصف أيضا في المنطقتين.
وكان الجيش السوري قد أعلن، صباح اليوم الاثنين، أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق. غير أن الإعلام السوري الرسمي لم يقدم تفاصيل أخرى عن الأهداف التي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 من ميليشيات إيران بالقصف الإسرائيلي على سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.