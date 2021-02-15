إيران.. عزل قرية كاملة بعد حالة وفاة وإصابات بسلالة كورونا البريطانية

فرضت السلطات الإيرانية الحجر الصحي على قرية "حسين آباد" في بلدة "آبيك" في محافظة قزوين شمال البلاد، بعد تسجيل وفاة شخص في القرية أصيب بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، إنه تم عزل القرية ومنع الدخول إليها والخروج منها، مشيرا إلى أخذ تحاليل كورونا من سكان القرية البالغ عددهم 187 نسمة، مؤكدا أن الفحوصات الأولية تشير إلى إصابة خمسة من أفراد أسرة الشخص الذي توفي الأسبوع الماضي.

وسجلت حالتا وفاة على الأقل بالسلالة المتحورة في مدينتي كرج، غرب طهران، و كاشان، وسط إيران، إضافة إلى نحو 12 حالة إصابة بالفيروس.

وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن الفيروس المتحور، الذي تم اكتشافه في بريطانيا، بات منتشرا في إيران.

وقال إن امرأة تبلغ من العمر 71 عاما في طهران توفيت دون أن تسافر للخارج نتيجة إصابتها بالفيروس المتحور.

وكشف أمير حسين قاضي زادة هاشمي، نائب رئيس البرلمان، وعضو لجنة مكافحة كورونا، إنه تم العثور على عينات من الفيروس الذي انتشر في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأضاف أنه "بالنظر إلى ارتفاع تفشي الفيروس غرب البلاد، فمن المرجح جدا أن الوضع في العراق لن يكون جيدا".