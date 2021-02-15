مقاتلات عراقية تدمر أوكارا للإرهابيين في جبال حمرين

علنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير أوكار للإرهابين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى. وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الإثنين/- أن طائرات " F-16 " العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف في سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن العملية تمت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة .

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