القرار الأصعب.. هل تلجأ السعودية لـ حظر التجول لاحتواء كورونا؟

كشفت الداخلية السعودية عما إذا كانت هناك نية لفرض حظر التجول في المملكة لاحتواء الزيادة اليومية في عدد إصابات فروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إنه لن يكون هناك فرض إجراءات مشددة أو منع للتجول إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال الشلهوب، ردا على سؤال «عكاظ» في مؤتمر صحفي: "إن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة الجائحة"، مضيفا: "الأمر بأيدينا مواطنين ومقيمين وزائرين، وأتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقره الجهات الحكومية، وأن يبذل أفراد المجتمع جهدا موازيا لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود".

وحول عدم تعاون بعض مخالفي الإجراءات الاحترازية مع رجال الأمن الصناعي ورجال الضبط من القطاعات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في بعض المواقع، شدد متحدث الداخلية على الجميع بالتعاون مع جميع جهات الضبط الميداني، مؤكدا أن "من يتم ضبطه ستتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق كافة التعليمات بحقه".

وجدد الشلهوب نداءه بالالتزام التام من قبل جميع أفراد المجتمع، كاشفا رصد 47.335 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في كافة مناطق المملكة، وذلك بارتفاع نسبته 48% مقارنة بالأسبوع السابق له، وحلت منطقة الرياض في الصدارة كأكثر المناطق تسجيلا للمخالفات برصد 19.104 مخالفات بنسبة تبلغ نحو 40% من إجمالي المخالفات، فيما سجلت منطقة نجران أقل إحصاء للمخالفات بـ251 مخالفة، مهيبا بجميع الأفراد والكيانات الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا.