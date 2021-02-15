بلد التسامح.. إسرائيل تبعث برقية تهنئة لـ البحرين بهذه المناسبة

هنأت إسرائيل، مملكة البحرين وملكها حمد بن عيسى آل خليفة، بالذكرى الـ20 للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني.
وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية على حسابها بموقع "تويتر": "نهنئ البحرين وملكها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالذكرى العشرين لميثاقها الوطني الذي أرسى مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني جامعا الشعب حول قيادته الحكيمة، ما أفضى لنتائج ملموسة، مبروك لبلد التسامح".
وتحتفل مملكة البحرين في 14 فبراير من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني.
وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، العديد من برقيات التهنئة من دول عدة والمسؤولين بالمملكة بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.
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