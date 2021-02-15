رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

كشفت دراسة جديدة أن هناك 7 سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، أكتشفت في الولايات المتحدة الأمريكية ولها نفس الطفرة، لتضاف بذلك إلى السلالات المتحورة التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وغيرهما، وترتفع بذلك المخاوف وسط تصدر واشنطن الترتيب العالمي في الإصابات الوبائية، وفق مانشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتقول الصحيفة إنه يمكن للتسلسل الجيني اكتشاف وتتبع سلالات الفيروس، لكن الولايات المتحدة تقوم بتسلسل عدد قليل نسبيًا من عينات اختبار فيروس كورونا.

وذكر العلماء إن السلالات الجديدة يبدو أنها نشأت في الولايات المتحدة ، وقد يشكل الكثير منها نفس النوع من العدوى الزائدة المهددة بالتفشي أكثر.

قال جيريمي كاميل ، عالم الفيروسات في مركز العلوم الصحية بجامعة ولاية لويزيانا والمؤلف المشارك للدراسة الجديدة: "من الواضح أن هناك شيئًا ما يحدث مع هذه الطفرة".

أضاف كاميل "لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الطفرة المشتركة تجعل السلالة أكثر عدوى ، ولكن نظرًا لظهورها في الجين الذي يؤثر على كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية ، فإن العلماء مرتابون للغاية".

ولفتت الصحيفة إلى إنه من الصعب في ظل ذلك، الإجابة على الأسئلة الأساسية حول مدى انتشار السلالات الجديدة في الولايات المتحدة لأن عينات تسلسل الجينوم أقل من 1٪ من عينات اختبار فيروس كورونا.

وجد الباحثون أمثلة منتشرة في معظم أنحاء البلاد ، لكنهم لم يستطيعوا تحديد مكان ظهورها أولًا.

ومن الصعب أيضًا تحديد ما إذا كانت السلالات تنتشر الآن لأنها أكثر معدية ، أو لسبب آخر ، مثل السفر في العطلات.

لكن جيسون ماكليلان ، عالم الأحياء البنيوية في جامعة تكساس في أوستن ، والذي لم يشارك في الدراسة ، حذر من أن الطريقة التي يطلق بها فيروس كورونا العنان لهجومه لا تزال غامضة.

قال ماكليلان عن الطفرات: "من الصعب معرفة ما تفعله هذه التحورات. إنها تحتاج إلى متابعتها ببعض البيانات التجريبية الإضافية".

و اكتشف العلماء أن الفيروسات يمكن أن تتطور بشكل كبير، ونظرًا لأن فيروس كورونا يتفرع الآن إلى متغيرات جديدة، يراقب الباحثون نظرية داروين للتطور يومًا بعد يوم، ليعرفوا كيفية تطور هذه الفيروسات.

عثر الدكتور كاميل على بعض المتغيرات الجديدة أثناء دراسة عينات من اختبارات فيروس كورونا في لويزيانا، ولاحظ طفرة غير مألوفة في عدد من العينات، حيث غيرت الطفرة البروتينات التي تثبت سطح الفيروس والتي تُعرف باسم بروتينات سبايك، وهي سلاسل مطوية من أكثر من 1200 لبنة بناء جزيئية تسمى الأحماض الأمينية، تشترك السلالات التي اكتشفها الدكتور كاميل في طفرة غيرت الحمض الأميني رقم 677.

من خلال التحقيق في هذه السلالات الجديدة، أدرك الدكتور كاميل أنهم جميعًا ينتمون إلى نفس الفيروس الأصلي الذي يعود ظهوره في أمريكا إلى 1 ديسمبر 2020.