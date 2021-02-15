موقع وزارة التربية والتعليم البحرين يعلن اليوم نتائج الطلبة الدراسية عبر البوابة التعليمية برقم الجلوس

تعلن اليوم الإثنين نتائج الطلبة الدراسية البحرين لجميع المراحل السنية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني عشر الثانوي، وهذا ما جاء عبر الموقع الرسمي للوزارة على تويتر ودعت الطلاب الدخول على رابط البوابة التعليمية الإلكتروني للاستعلام عن النتائج، والمعروف أن طلاب هذه الصفوف يبلغ 146 ألف و510 طالب وطالبة، أدوا امتحان ألترم الأول في ظل جائحة كورونا المستجد في 207 مدرسة حكومية في عموم المملكة، وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتائج وطريقة معرفة النتيجة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

الدخول على رابط البوابة التعليمية الإلكتروني .

. تسجيل البيانات الشخصية لكل طالب وطالبة.

إذا كان الطالب من طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي يتم الدخول بتاريخ الميلاد.

إذا كان الطالب في الشهادة الإعدادية يتم الدخول برقم الجلوس.

إذا كان الطالب من طلبة الشهادة الثانوية يدخل بالرقم الأكاديمي ورقم التسلسل.

الضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح والدرجات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب الدراسية البحريننتائج الطلبة الدراسية البحرين عبر رابط البوابة التعليمية

تهدف وزارة التربية والتعليم تحت قيادة السيد وزير التربية والتعليم البحريني / ماجد بن علي النعيمي، على ميكنة كل مراحل التعليم عن بعد من شرح للدروس عبر مواقع ومنصات إلكترونية، بعد أن تم تهيئة البنية التكنولوجية بالوزارة لاستكمال الدراسة عن بعد، في ظل الظروف الطارئة الخاصة بفيروس كورونا.

تقدم برمجيات المحاكاة لمادتي الرياضيات والعلوم. عرض نتائج الطلاب في جميع مراحل التعليم. عرض الجدول الدراسي ومتابعة عملية الحضور والانصراف. التواصل بين الجهات الإدارية بوزارة التربية والتعليم والطلاب وأولياء أمورهم. تقديم المحتوى العلمي عن بعد إلكترونياً. متابعة تنفيذ الواجبات الدراسية لطلاب كافة المراحل التعلمية.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة التعليميةموعد إعلان نتائج الطلاب بالبحرين

أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية أمس الأحد أن نتائج طلاب كافة المراحل التعليمية، ستعلن اليوم الإثنين الموافق 2021/02/15 عبر موقع البوابة التعليمية.