كيفية الاستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد وبرقم الصادر

الاستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية اصبح الكتروانيا الخاص بخدمات أمارات المملكة حيث اصبح اكتر سهولة بعد تحويل كافة الخدمات الكتروانيا والاستغناء عن التعامل الورقي في اغلب المملكة وهو ما تسعى إليه لتحقيق روية 2030، كما أن المعاملة في وزارة الداخلية يمكن الاستعلام عنها برقم القيد أو برقم الصادر كما يمكن أيضا الاستعلام من خلال أمارة من أمارات المملكة كأمارة مكة أو القصيم، وتعبر الخدمة المقدمة مجانية ويستفيد منها المواطن والمقيم وأصحاب الأعمال لكن يجب أن يكون للمستخدم حساب على الموقع حتى يتمكن من الاستفادة منها، وتعمل وزارة الداخلية على تحمل كافة المسؤليات الخاصة بأمارات المملكة وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

الدخول إلى بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية. الضغط على ابشر لخدمات الأفراد. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لتسجيل الدخول. تحديد المنطقة والأمارة التابع لها المستخدم. اختيار خدمة الاستعلام عن المعاملات. يتم أدخال رقم القيد والسنة. يتم الضغط على استعلام ليتم عرض المعلومات الخاصة بالمعاملة بشكل مفصل.

تسجيل الدخول إلى حساب ابشر الإلكتروني. الضغط على الاستعلامات. ثم الضغط على الخدمات العامة. ويتم الضغط على معاملات وزارة الداخلية. سيُطلب من المستخدم أدخال بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعاملة المستعلم عنها. بعد وجود كافة البيانات المطلوبة سيتم عرض الإجراءات المتخذة بالمعاملة التي تم الاستعلام عنها.

الاستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيدالاستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم الصادرالاستعلام عن معاملة في أمارة الرياض

ويمكن للأشخاص التابعين لإمارة الرياض الاستعلام بسهولة عن معاملة وذلك باستخدام رقم الصادر كالاتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لإمارة الرياض. ومن بين الخدمات المتوفرة يختار المستخدم خدمة الاستعلام عن المعاملات يتم كتابة رقم المعاملة ليقوم بإدخال رقم الصادر. ثم يضغط على بحث. تظهر كافة تفاصيل المعاملة.

والجدير بالذكر أن يجب يكون لدى المستعلم حساب على منصة ابشر للدخول بسهولة وأذأ لم يكن له يتم أنشاء حساب والتسجيل على منصة ابشر، حيث أن منصة ابشر تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين الوافدين في المملكة بطريقة الكترونيا سهلت الكثير عن الجميع كما يوجد أيضا خدمة تفعيل ابشر من الجوال 1442 وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل وغيرها الكثير من الخدمات الهامة المتاحة.