خطوات التسجيل في تطبيق جاهز كمندوب jahez

التسجيل في تطبيق جاهز كمندوب بات مُفعلًا الآن بصورة إلكترونية مُتاحة لجميع الفئات المتوافقة مع شروط التسجيل، ويُعدّ تطبيق جاهز أحد أفضل التطبيقات الرائدة في مجال التوصيل للمنزل داخل المملكة العربية السعودية، ويتيح إمكانية التوصيل من وإلى أي شخص براتب 80% من إجمالي قيمة السعر الكُلي للتوصيل، حيث يحصل التطبيق على 20%، ومن خلال هذا الموضوع سوف نعرف شروط وكيفية التسجيل.

شروط التسجيل في تطبيق جاهز

قام المسؤولين عن تطبيق جاهز بتحديث بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للانضمام إلى الفريق والحصول على طلبات التوصيل من وإلى العملاء، وجاء في قائمة الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون بطاقة الهُوِيَّة سارية المفعول.

يجب توفر نسخة من الصحيفة الجنائية.

يتطلب أن تكون السيارة المُستخدمة على التطبيق موديل احدث من 2012.

وجود لدي المتقدم جوال ذكي؛ وذلك لاستقبال الطلبات.

وفي حال أن كان العامل على السيارة ليس صاحب السيارة، يشترط تقديم تفويض من صاحب السيارة الأساسي.

التسجيل في تطبيق جاهز كمندوب

يُمكن التسجيل بسهولة عبر اتباع خطوات بسيطة، ولكن يُرجى التأكد من توفر الشروط السابقة قبل التسجيل؛ ومن ثم قُم بتطبيق الخطوات الآتية:

زيارة موقع جاهز الإلكتروني.

إضافة كل من البيانات المطلوبة وهي (اسم المستخدم ومن ثم المعلومات الشخصية).

كتابة بيانات السيارة التي سوف تستخدم في العمل، من حيث النوع، والموديل.

اختيار المدينة التي ترغب في العمل بها.

ومن ثم إضافة البيانات الرسمية الخاصة بـ رخصة القيادة وأيضًا الهُوِيَّة الوطنية.

مراجعة كافة البيانات مرة أخرى للتأكد من صحتها، ومن ثم الضغط على حقل التقديم.

خدمة عملاء تطبيق جاهز

يُسهل تطبيق جاهز مُعدّ خصيصا التواصل بين أي عميلين يبحثان عن خدمة توصيل، كل ما عليك فعله هو الحصول علي التطبيق المُتاح إلكترونيًا عبر متجر جوجل بلاي للأندرويد ومتجر آب ستور للايفون.

في حال مواجهة أي مشكلة لا تتردد في الاتصال على رقم (920029323)، وسوف يتم الرد عليك في الحال ومعالجة المشكلة.

وبذلك تعرفنا على كيفية التسجيل في تطبيق جاهز كمندوب يُرجى العمل على التطبيق تدريجيًا، وسوف تحصل على نتائج مادية مُذهلة.