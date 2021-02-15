كورونا يواصل تفشيه فى روسيا.. 14.207 إصابات جديدة و394 وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إن 394 توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات الرسمية على مستوى البلاد إلى 80.520.

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت إنتاج نحو 7 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" للتداول المدنى فى البلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الإنتاج الشهر المقبل إلى 10 ملايين جرعة.