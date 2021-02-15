جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إن 394 توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات الرسمية على مستوى البلاد إلى 80.520.
وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت إنتاج نحو 7 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" للتداول المدنى فى البلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الإنتاج الشهر المقبل إلى 10 ملايين جرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل تفشيه فى روسيا.. 14.207 إصابات جديدة و394 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.